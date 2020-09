Un uomo di 34 anni si fingeva un rider per consegnare sigarette di contrabbando alle bancarelle del suo quartiere. All’interno del suo zaino trovati 30 kg di sigarette.

Per svolgere la sua attività illegale aveva deciso di fingersi un rider di una famosa azienda spagnola. Con questo travestimento, riusciva a rifornire passando inosservato molte bancarelle del quartiere di sigarette di contrabbando. Si tratta di un uomo di 34 anni che è stato arrestato nella giornata di oggi e denunciato dal commissariato di Vicaria Mercato Napoli per detenzione di tabacchi lavorati esteri e contrabbando. Il 34enne utilizzava il classico zaino termico in dotazione ai rider per svolgere la sua attività criminale. Le forze dell’ordine al momento dell’arresto, hanno ritrovato al suo interno circa 30 kg di sigarette. Lo scooter che utilizzava era inoltre sprovvisto di assicurazione e risultava sottoposto alla misura di fermo amministrativo.

