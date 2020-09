Madre uccide 5 dei 6 bambini in un momento di follia più totale, creando il panico in casa. Un bambino è riuscito a salvarsi, decisiva la nonna.

Fare la mamma non è certo una cosa facile. Lo stress che sia accumula è di quantità incredibili. I bambini hanno bisogno di tutto il nostro tempo, per anni, affinché crescano sani ed educati. Di questi tempi educare un piccolino è già un’impresa ardua, figuriamoci sei piccoli, divisi da pochissimi anni di età. Per questo è possibile soltanto immaginare il livello di stress che da anni viveva una donna, di Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, Germania. Madre di ben sei bambini di 11, 8, 6, 3, 2 e 1 anno. Ovviamente la sua era una vita difficilissima, ma quello che ha fatto è stato davvero terrificante. E infatti anche lei, appena forse ha avuto un attimo di lucidità, deve aver compreso quello che aveva combinato e ha deciso di togliersi la vita per scappare da tutto quello che ora succederà. Una faccenda incredibilmente grottesca e drammatica.

LEGGI ANCHE —> Bari, possibilità di prevenire e sconfiggere il cancro: ecco come

Madre uccide 5 dei 6 figli e poi tenta il suicidio, nonna denuncia tutto

La madre di sei bambini ha perso il controllo poche ore fa e ha deciso di fare una vera e propria strage. Non è chiaro la dinamica dell’accaduto, ma ben 5 cadaveri dei più piccoli tra i suoi figli sono stati ritrovati dalla polizia. Ad avvisarla la nonna, che è riuscita a mettere in salvo il più grande tra tutti, l’11enne. La donna è quindi scappata via dal suo appartamento e ha provato a farla finita. Il suo tentativo di suicidio, però, non è riuscito. I soccorsi l’hanno bloccata mentre stava per peggiorare tutto, ma si trova ora all’ospedale in condizioni piuttosto gravi. La donna ha 27 anni ed ora è in una clinica. Il piccolo sopravvissuto è dalla nonna.

LEGGI ANCHE —> Covid-19, la scoperta del Cnr: “Un prodotto naturale può ucciderlo”