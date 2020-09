Juventus, Pirlo in ansia: Cristiano Ronaldo va ko in Nazionale e salterà quasi sicuramente i prossimi 2 impegni col Portogallo. Pessime notizie, dunque, per il Portogallo e per il club bianconero.

Altra tegola in casa Juventus dopo l’infortunio occorso nella giornata di ieri a Bernardeschi. Cristiano Ronaldo, infatti, si è fermato nel corso dell’ultimo allenamento con la Nazionale portoghese e quasi sicuramente salterà le due gare di Nations League contro Croazia e Svezia. Secondo quanto riferito proprio in questi minuti dalla Federazione portoghese, CR7 avrebbe “un’infezione al piede destro ed è in cura con un antibiotico“. Davvero un bel problema sia per le selezione lusitana che per il club bianconero, che tra poco meno di 20 giorni affronterà la Sampdoria nell’esordio in campionato.

Infortunio Cristiano Ronaldo, le ultime sull’asso portoghese

Ronaldo, dunque, potrebbe rimanere fuori contro Croazia e Svezia per poi presentarsi al meglio per la prima giornata del campionato di Serie A tra Juventus e Sampdoria, in programma il prossimo 20 settembre. L’ex Real Madrid proverà a smaltire immediatamente l’infezione, ma le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente e soltanto nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della situazione. L’avventura di Pirlo sulla panchina della Juve, dunque, non è iniziata nel migliore dei modi. Il nuovo tecnico dei campioni d’Italia in carica, infatti, rischia di perdere anche Ronaldo dopo Bernardeschi per l’esordio in campionato. Le alternative in casa bianconera non mancano e l’ex centrocampista della Nazionale italiana riuscirà sicuramente a ovviare a questa emergenza e a iniziare la stagione col piede giusto.

