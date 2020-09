Giulia Centonze potrà andare in Austria e spttoporsi ad una cura per migliorare. All’appello lanciato dalla famiglia e dalle amiche hanno risposto in tanti

La famiglia e le amiche di Giulia Centonze possono sorridewre, la solidarietà naocra una volta ha fatto centro. Solo qualche giorn fa avevano lanciato un appello aprendo anche un profilo Facebook per raccontare la loro storia. E la raccolta fondi per aiutare la ragazza ha funzionato.

Tutto è cominciato quasi un anno e mezzo fa, quando Giulia (23 anni) ha avuito un terribile incidente stradale. Da allora nonostante le cure e la vicinanza di chi le vuole bene, versa in uno stato di minima coscienza. Ma nessuno si è arreso e quando da Innsbruck l’ospedale locale ha fatto sapere di poterla ospitare per curarla, è cominciata la corsa alla ricerca di fondi. Tre mesi di degenza infatti costano 100mila euro, cifra impossibile per i genitori di Giulia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Una colletta per Giulia: “Aiutateci a curarla in Austria”

Giulia potrà andare in Austria, raccollti fondio almeno per sei mesi di ricovero

Gli appelli in tv e sui social però hanno funzionato e nel giro di poco quella cifra è arrivata, anzi molto di più. L’annuincio è arrivato via Facebook dalle amiche: “La cifra per permettere a Giulia di essere ricoverata tre mesi è stata raggiunta ed inaspettatamente anche quella per ricoverarla sei mesi“.

Sono arrivate donazioni, messaggi e attestati di solidarietà che hanno portato a raggiungere l’obiettivo. Il prossimo passo sarà quello di far portare Giulia in Tirolo, ma intanto i contatti con la clinica sono già stati avviati. E ovviamente sarà tutto alla luce del sole, a cominciare dal bonifico per la clinica che non appena pagato sarà pubblicato.

La speranza è una sola anche se in Austria sono stati chiari: possono lavorare insieme a Giulia per portarla ad un progressivo ma lento miglioramento. Ogni passo però sarà un sollievo per la famiglia e per chi si è mosso in suo favore: “Ci avete fatti sentire all’interno di una comunità grandissima e colma d’amore, ve ne saremo sempre grati, tutti noi e anche Giulia, con tutto il nostro cuore. Grazie per aver reso possibile un piccolo sogno che per Giulia vale tutta una vita”, dicono le amiche di Giulia.