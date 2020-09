Scomparsa al largo nelle acque del Giappone una nave battente bandiera panamense con 43 membri di equipaggio. Si pensa sia stata investita dal tifone Maysak

Una vera e propria tragedia quella avvenuta lo scorso mercoledì in Giappone, a largo dell’isola di amami Oshima. Una nave cargo, con a bordo 43 membri di equipaggio che stava trasportando 6000 bovini dalla Nuova Zelanda, si è capovolta. La causa dovrebbe essere il tifone Maysak, che tirava con venti superiori ai 200 chilometri orari.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, sarebbe solo uno il membro dell’equipaggio tratto in salvo. Si tratta di Sareno Edvarodo, un 45enne delle Filippine che si trovava con altre 42 persone sulla nave. L’uomo, durante la ricostruzione dei fatti, ha raccontato che la Gulf Livestock 1 – nome dell’imbarcazione – ha inizialmente perso un motore, per poi esser colpita da un’onda gigantesca.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bielorussia, il premier Mishustin atteso a Minsk per incontrare Lukashenko

Giappone, nave scomparsa a causa di un tifone: la ricostruzione

Non si è fatta attendere la ricostruzione da parte della guardia costiera giapponese su quanto accaduto alla nave, scomparsa a causa del tifone Maysak. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, il comandante aveva inviato una richiesta d’aiuto intorno all’1.20 di notte. L’unico a mettersi il salvagente e a tuffarsi in mare è stato Sareno Edvarodo, l’unico superstite. L’arrivo dell’onda improvvisa, poi, ha fatto ribaltare completamente la nave cargo nel sud-ovest del Giappone. Al momento, ben tre navi e cinque aeroplani stanno lavorando per trovare eventuali superstiti.

Intanto, sono arrivate anche le proteste da parte dell’organizzazione neozelandese per i diritti degli animali. Marianne Macdonald, portavoce del gruppo animalisti, ha espresso la sua opinione a riguardo. “Le mucche non avrebbero dovuto essere in mare” ha spiegato: “Si tratta di una tragedia, ma come mai tutto ciò viene permesso? Solo lo scorso anno, migliaia di animali partiti dalla Nuova Zelanda sono morti in viaggio“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Migranti, governo promette sgombero hotspot e aiuti a Lampedusa