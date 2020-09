Tragedia in Germania, a Solingen, cittadina della Nordreno-Vestfalia. Cinque bambini sono stati trovati morti in casa dalla polizia.

È successo a Solingen, cittadina della Nordreno-Vestfalia, in Germania. In questa città si è consumata un orrenda tragedia. La polizia ha rinvenuto in una casa i corpi di cinque bambini.

I corpi sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse, Solingen. La polizia locale non ha dato rilasciato dichiarazioni né sull’età dei bambini né sulle possibili circostanze dell’accaduto.

Germania, cinque bambini trovati morti: il colpevole tenta il suicidio

I corpi di cinque bambini morti sono stati trovati dalla polizia in un appartamento in Hasselstrasse a Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania.

Le prime parole sull’accaduto sono state riferite dal portavoce della polizia di Wupperthal all’Ansa, il quale confermando la notizia del ritrovamento ha affermato che “le indagini sono in corso” e che per segreto professionale non poteva aggiungere null’altro.

Sempre il portavoce della polizia di Wupperthal ha aggiunto che “i cadaveri sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen”.

Per il momento la polizia si è limitata a rilasciare solo queste dichiarazioni, tralasciando l’età dei bambini e le possibili circostanze che hanno portato alla morte dei cinque.

La polizia non ha riferito dettagli, ma secondo il noto giornale tedesco, la Bild, la nonna dei bambini, abitante di Mönchengladbach, ha chiamato la polizia riferendo a questi che sua figlia, ragazza di 27 anni, ha ucciso i cinque bambini.

Purtroppo della donna si avevano notizie e, alle 13:47, secondo le informazioni di del tabloid tedesco, la madre dei cinque bambini si è gettata sotto a un treno a Düsseldorf. La donna nonostante l’estremo gesto è sopravvissuta ed è gravemente ferita.

