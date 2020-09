La coppia formata da Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi rischia di sgretolarsi, ancora una volta. Questa volta la colpa è dei genitori di lei

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sono in crisi. La coppia è nata poco dopo l’avventura a Temptation Island del giovane romano, in compagnia dell’ex fidanzata Selvaggia Roma. Dopo un periodo buio, dovuto a problemi di salute – con un tumore al cervello che gli ha lasciato una cicatrice vistosa sul cranio – Lenticchio sembrava aver trovato un po’ di serenità.

Dopo aver incontrato Antonella Fiordelisi, la modella salernitana, tra i due è scoppiato l’amore. Peccato però, che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Chiofalo, infatti, poco dopo l’ha tradita. Tuttavia, dopo un lungo periodo, la modella l’ha perdonato ed è ormai da tempo che i due stanno vivendo la loro bellissima storia d’amore. Fino ad oggi.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, la crisi è colpa dei genitori di lei

La coppia, abituata ad esporsi continuamente, era da un po’ scomparsa dai social. Francesco Chiofalo ha deciso dunque di fare chiarezza sulla questione. Alcuni fan gli hanno chiesto “Tu e Antonella siete in crisi?” e lui ha risposto “Purtroppo sì”. Successivamente ha anche spiegato il motivo della crisi: a quanto dice il giovane romano, la famiglia di lei non accetta il loro fidanzamento. Accuse pesanti da parte di Chiofalo, nei confronti della famiglia Fiordelisi, che per il momento tace sul fronte.

Tuttavia, Francesco non ce l’ha con la famiglia della fidanzata. Alla domanda “Credi che i genitori di Antonella siano cattivi?” la sua risposta è stata piuttosto diplomatica. “Assolutamente no. Solo non si stanno rendendo conto che stanno facendo una cosa sbagliatissima che, loro per primi, al posto di Antonella, non avrebbero mai accettato da parte dei loro genitori. Io resto disponibile per riallacciare i rapporti in qualsiasi momento”.