Dwayne Johnson positivo al Coronavirus: le condizioni di “The Rock” e della sua famiglia dopo aver contratto il Covid-19

Dwayne “The Rock” Johnson ha condiviso nelle ultime ore la notizia riguardo la sua positività al Covid-19. Il contagio ha riguardato anche la sua famiglia che si era sottoposta al tampone insieme a lui.

Johnson ha annunciato la diagnosi del test in un video di oltre 11 minuti su Instagram, pubblicato nella serata di ieri. Ha detto di essere rimasto scioccato dopo aver ottenuto i risultati e definendo l’ultimo periodo trascorso da lui e i suoi cari come “una delle cose più impegnative e difficili che abbiamo mai dovuto sopportare”.

L’attore ha detto che insieme a sua moglie, Lauren Hashian, e le due giovani figlie, hanno contratto il virus in tempi non sospetti ma ora sono completamenti guariti. I sintomi delle due ragazze sono stati un semplice mal di gola e qualche problema alle vie aeree.

Dwayne Johnson positivo al Coronavirus: le condizioni di “The Rock”

Per quanto riguarda invece le condizioni di Dawyne Johnson e della moglie, la cosa è stata più seria. I due hanno dovuto superare momenti molto duri, come confessato dall’attore, ma alla fine sono riusciti a venirne fuori nel migliore dei modi.

Il divo di Hollywood ha detto che lui e la sua famiglia hanno contratto il virus da amici stretti, dopo diversi incontri all’interno della propria casa.

Johnson ha sottolineato che il periodo difficile appena trascorso lo ha reso più consapevole. Ha dato diversi suggerimenti per combattere il virus come indossare una mascherina, rafforzare il sistema immunitario e impegnarsi per il benessere.

