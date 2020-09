Diletta Leotta super: top scollatissimo e shorts invisibili. La showgirl siciliana è appena tornata a Milano per l’inizio della nuova stagione lavorativa

La bellissima Diletta Leotta è tornata a lavoro a Milano. Dopo aver trascorso l’estate in Sicilia, nella sua terra, è arrivato il momento di riprendere l’attività lavorativa.

Le giornate trascorse con Rossella Fiammingo e le sue amiche, in uno scenario splendido, rimangono un fervido ricorso. La showgirl approfittando delle difficoltà logistiche legate all’emergenza Covid, ha scelto l’Italia per le sue vacanze. Mare da sogno, tante uscite i barca e un po’ di sana mondanità, sempre con grande attenzione alle misure di sicurezza. Divertimento sì ma senza rischiare di rimanere contagiata. Uno splendido modo per ricaricare le batterie e tornare a lavoro più forte di prima.

Diletta Leotta super: top scollatissimo e shorts invisibili al ritorno a lavoro

Il rientro a Milano è coinciso per Diletta con il ritorno a lavoro. Gli impegni in radio sono già al centro della sua quotidianità e presto si aggiungeranno anche le dirette su Dazn. Il campionato di calcio, che ieri ha visto sorteggiato il calendario di Serie A, riprenderà il 19 settembre e la vedrà come sempre a bordo campo per i pre e i post partita.

La Leotta è già pronta e su Instagram ha condiviso una storia in cui si riprende proprio all’interno degli studi di 105 con una mise molto accattivante. Shorts di jeans davvero mini e un toppino nero che mette in mostra il fantastico Lato A. L’abbronzatura è ancora intatta, così come la bellezza prorompente che non accenna mai a diminuire. E i fan dei social ringraziano…

