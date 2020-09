Cuneo, tragedia sul lavoro: operaio muore cadendo in un silos insieme a suo fratello. La vittima aveva solo 22 anni

Una terribile tragedia sul lavoro si è verificata questa mattina presso un’azienda agricola a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Due fratelli, entrambi operai nell’attività di famiglia, sono precipitati all’interno di un grande silos, alto circa 40 metri. Stavano controllando il mangime per animali che lo riempiva, quando all’improvviso sono caduti in malo modo. La causa dell’incidente sarebbe dovuta alle esalazioni fuoriuscite dal silos stesso che avrebbero distolto l’attenzione dei due ragazzi.

Davide Gennaro di 22 anni, ha avuto la peggio, morendo sul colpo. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno cercato di rianimarlo in tutti i modi ma non c’è stato nulla da fare. Il fratello e collega, di 25 anni, è stato ricoverato in condizioni molto gravi presso l’ospedale di Savigliano, dove continua a lottare tra la vita e la morte.

Cuneo, tragedia sul lavoro: operaio di 22 anni muore cadendo in un silos

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco delle caserme di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Alba, oltre al Nucleo Saf (speleo alpino fluviale), che hanno accompagnato gli operatori sanitari del 118. In base alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, i due ragazzi sarebbero svenuti proprio a causa delle esalazioni fortissime provenienti dall’interno del silos. Una volta aperto hanno perso coscienza, precipitando a corpo morto al suo interno. Una discesa rovinosa di decine di metri che è costata la vita al più piccolo.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato il padre dei due, proprietario dell’azienda agricola a gestione familiare.

