Covid, positiva anche la compagna di Berlusconi Marta Fascina. La deputata di Forza Italia è ora in isolamento ad Arcore insieme all’ex premier

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus ed è asintomatico. L’ex premier, in isolamento ad Arcore, è in buone condizioni. Secondo quanto riportato poco fa dall’Ansa, lo è anche la nuova compagna Marta Fascina. La deputata di Forza Italia, infatti, ha effettuato il tampone nella giornata di ieri, ed è ora in isolamento insieme a Berlusconi.

La donna, dopo aver trascorso l’intero periodo del lockdown insieme al Cavaliere in Provenza – nella villa di Marina – ha accompagnato l’ex premier anche sulla barca di Ennio Doris. Inoltre, ha passato le vacanze insieme a lui in Sardegna, dove anche Flavio Briatore – tra gli altri – è risultato positivo.

Covid, oltre 1000 tamponi in Costa Smeralda: sono tutti negativi

A seguito dei vari focolai registrati nella settimana di Ferragosto in Costa Smeralda, in questi giorni sono stati effettuati oltre 1000 tamponi tra il personale delle strutture ricettive. Stando a quanto riportato dall’Ansa, però, sarebbero risultati tutta negativi. Anche i medici, gli infermieri e i pazienti del Mater Olbia non hanno il Covid. Una buona notizia per la clinica della Qatar Foundation che, dopo le varie opere di sanificazione della struttura, potrà riaprire tra qualche giorno. Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi del nord Sardegna, ha commentato i risultati dei test. “È una gran cosa, vuol dire che non esiste nessun caso Costa Smeralda” ha spiegato: “E lo confermano i zero positivi“.

I test sono stati effettuati principalmente negli hotel di Smeralda Holding. Nel bilancio totale, 240 tamponi tra i dipendenti delle strutture ricettive, 340 tra il personale del Mater Olbia e 40 tra i pazienti ricoverati. Parlando de La Maddalena, già nella giornata di ieri il sindaco aveva comunicato la negatività dei 90 tamponi effettuati tra il personale della struttura e gli ospiti.

