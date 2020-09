Arriva l’annuncio di Sanofi-GSK sul via alla fase 1/2 del vaccino per il Covid-19. Sarà testato oggi su ben 400 volontari.

L’emergenza da Coronavirus continua a impaurire la popolazione mondiale, specialmente al termine di questa estate che ha visto un nuovo incremento dei casi nel Vecchio Continente. Così dal mondo della ricerca c’è stata un’accellerata sui possibili vaccini che potranno farci uscire da questo incubo.

Così il gruppo farmaceutico francese Sanofi, in collaborazione con GSK, ha annunciato la partenza della fase 1/2 del vaccino da Covid-19. Durante la giornata odierna, il farmaco sarà testato su 400 volontari. Le due multinazionali farmaucetiche hanno collaborato per creare un vaccino adiuvato, che utilizza una tecnologia basata proteine ​​ricombinanti, su uno dei vaccini per l’influenza stagionale di Sanofi.

Al vaccino influenzale della casa francese, si andrà ad aggiungere la tecnologia adiuvante pandemica consolidata di GSK. Un vaccino che sembra promettere bene, visto che come riportato da una nota: “mostra sicurezza e immunogenicità promettenti“.

Covid, vaccino Sanofi-GSK: la fase 3 entro la fine dell’anno

Adesso si attendono solamente gli eventuali dati positivi del vaccino contro al Covid-19 di Sanofi-GSK. Infatti, se il vaccino mostrerà effetrti positivi sui volontari, le due aziende hanno dichiarato che entro la fine del 2020 si passerà alla Fase 3. L’obiettivo delle due aziende è quello di produrre oltre un miliardo di dosi entro la fine del 2021.

In seguito all’annucio del via della fase 1/2, le due aziende hanno spiegato come questo sia uno studio randomizzato, in doppio cieco e controllato placebo che testerà la reattogenicità (tollerabilità) e l’immunogenicità (risposta immunitaria), del possibile vaccino contro il Covid-19. Come abbiamo anticipato, ben 440 adulti sani sono stati arruolati negli 11 studi di sperimentazione delle due aziende.

Secondo le due aziende, i primi risultati dovrebbero essere pubblicati entro l’inizio di dicembre. Se tutto andrà secondo i piani, poi, si passerà alla Fase 3 entro la fine dell’anno. L’obiettivo delle due aziende è quello di richiedere l’approvazione all’inizio del 2021, con Sanofi che in una nota ha spiegato quanto il vaccino faccia sperare in bene vista un profilo di reattogenicità accettabile, testato nei dati preclinici.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24