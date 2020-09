Covid-19, nuovo tampone in arrivo dalla Svizzera: il verdetto sarà pronto in appena 15 minuti e senza passaggio in laboratorio. Come annunciato dall’azienda in questione, la risposta sarà esibita direttamente sulla striscia tecnologica del prodotto.

Coronavirus, è pronto un nuovo tampone più rapido e altrettanto efficace per individuare l’eventuale contagio. Ad annunciarlo, attraverso un comunicato stampa ufficiale, è il colosso farmauceutico ‘Roche’.

Questo test, ovviamente già certificato, è capace di dare un responso in appena 15 minuti e sarà disponibile già per la fine di settembre con un primo kit da 40 milioni di pezzi. Una seconda carrellata, in programma poche settimane dopo, consegnerebbe addirittura il doppio del numero citato.

Covid-19, in arrivo il nuovo test

L’efficacia – informa direttamente l’azienda – è pari al 92.52% e una specificità relativa al 99.68%. La conferma è giunta dopo l’analisi di oltre 400 campioni da parte di centri medici indipendenti, dunque obiettivi e non legati al marchio di Basilea.

Il prodotto sarà commercializzato in tutti i Paesi che accettano il marchio CE, mentre ci sarà una negoziazione parallela per autorizzare l’uso anche negli Stati Uniti. Inutile evidenziare l’efficacia di tale innovazione: se confermato, permetterebbe di gestire più facilmente svariate situazioni a rischio in qualsiasi contesto e di arginare al contempo il diffondersi della pandemia.

Attualmente, infatti, attraverso il classico tampone, sono necessarie più ore prima di aver il verdetto definitivo. Con questo nuovo strumento non sarebbe invece necessario il passaggio in laboratorio, ma anzi si leggerebbe il responso direttamente sulla striscia tecnologia come già avviene per i test sierologici.

