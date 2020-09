Covid-19, bollettino 3 settembre: 1397 contagi e 10 morti come annunciato proprio in questi minuti dalla Protezione Civile.

L’emergenza Covid-19 continua a imperversare nel nostro paese e anche oggi, giovedì 3 settembre, si registrano nuovi casi e altri decessi. Secondo quanto riferito proprio in questi istanti nel consueto bollettino della Protezione Civile, il bilancio delle ultime ventiquattro ore sarebbe di 1397 contagi, 10 morti e 289 persone guarite. I tamponi effettuati sono 92790, con un aumento di 11 terapie intensive e 68 ricoveri.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid, positiva anche la compagna di Berlusconi: le sue condizioni

O ANCORA QUESTO >>> Huawei e Voicewise insieme per un’app capace di diagnosticare il Covid-19

Covid-19, le ultimissime sul vaccino

Intanto ecco quanto ammesso da Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia all’Università di Padova, ai microfoni di ‘SkyTG24’: “Vaccino? Parliamo di una cosa estremamente complicata e purtroppo non ha tempi comprimibili. Si pensi che il vaccino viene dato a persone che stanno bene quindi significa che devono stare bene prima e anche dopo”. Annuncio importante che non farà proprio piacere in una situazione di grandissima emergenza come quella che stiamo vivendo. L’emergenza Covid-19, infatti, continua a mietere vittime in Italia e nel mondo e soltanto con l’arrivo di un vaccino la situazione potrebbe davvero migliorare.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, la scoperta del Cnr: “Un prodotto naturale può ucciderlo”

O ANCORA QUESTO >>> Berlusconi positivo al Covid, le prime parole: “Mi sento bene”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24