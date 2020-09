Covid-19, bambino è stato trovato positivo alla malattia originaria della Cina mentre era a scuola, insieme a tutti gli altri piccini.

Il Covid-19 non sta rallentando. Soprattutto in Italia il virus originario di Wuhan sta continuando a diffondersi in tutta Europa e in tutto il mondo con forza sempre maggiore. I bollettini che ogni giorno pubblicano i governi di tutto il mondo sono un segnale di questo trand, che non accenna a migliorare. E mentre tutti hanno timore per varie attività produttive e per diverse attività commerciali, la scuola diventa sempre più un tarlo. Perché il fatto che i bambini debbano stare per molte ore insieme, chiusi, in classe, non è di certo l’ideale per combattere una pandemia. I piccoli ed i giovani sono bersagli facili per Covid-19, che potrebbe approfittare di qualche piccola distrazione per diffondersi con tra le singole scuole.

Covid-19, bambino positivo a scuola: due classi chiuse

Il bambino che è stato trovato positivo al Covid-19 si trova a Gros, nel 16/o arrondissement, Francia. La classe del piccolo è stata chiusa a scopo preventivo e ora ci saranno i tamponi a tutti i suoi compagni di squadra. Anche la scuola del fratellino, più piccolo, è stata allertata e la sua classe è stata chiusa. Questo caso di positività segue i due casi positivi di Covid-19 rilevati sempre in Francia con altri due bambini. Insomma, notizie non proprio positive per la scuola e per i governi, che tra poco dovranno ricominciare a riaprire le scuole e gli istituti. Chissà se l’Italia riuscirà a gestire meglio la situazione. Intanto il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che gli studenti saranno protetti e che “avranno certezze”.

