Apple e Google hanno deciso di introdurre una nuova funzione sugli smartphone per permettere agli utenti il tracciamento delle persone positive al coronavirus.

Apple e Google hanno introdotto una nuova funzione nei sistemi operativi dei loro smartphone. Questa, consentirà agli operatori sanitari di poter tracciare i contatti delle persone che risultano positive al coronavirus, senza che ci sia bisogno di utilizzare un’applicazione apposita. Apple ha già introdotto questa nuova funzione nei sistemi operativi degli Iphone mediante l’ultimo aggiornamento rilasciato, mentre per gli smartphone Android bisognerà attendere che Google rilasci nelle prossime settimane gli update. Per quanto riguarda gli iOS, l’utente avrà la possibilità di decidere se attivare o meno il tracciamento. Discorso differente per Google. Per attivare questa nuova opzione di tracciamento infatti, si dovrà necessariamente scaricare un’applicazione che sarà a breve disponibile nello store di Google Play. Sarà compito degli operatori sanitari e della autorità preposte fornire informazioni su quale misure adottare nei casi in cui questa funzione rilevi il contatto con una persona positiva.

Apple e Google, partnership per il contact tracking annunciata ad Aprile

Per sviluppare questa nuova funzione di contact tracking, Apple e Google avevano annunciato una partnership lo scorso Aprile. Un progetto realizzato in tempi record, che consente ai governi di poter inviare delle notifiche istantanee nel caso una persona risulti a contatto con un positivo. Una funzione che però ha mostrato anche alcuni limiti. In primo luogo le app create nei vari paesi a questo scopo non riescono a scambiarsi informazioni tra di loro. Inoltre, a causa della mancanza di fondi o di infrastrutture informatiche adeguate, sono stati diversi i governi che non sono ancora riusciti a realizzare una loro app. Ed è stato proprio questo motivi che ha spinto i due colossi digitali a optare per aggiornamento dei rispettivi sistemi operativi che sollevino i governo da questa incombenza.

