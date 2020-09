Conad ha ritirato dai propri scaffali le tavolette di cioccolato fondente Noir 72% di cacao. Possibile presenza di frammenti di plastica dura

A seguito del richiamo alimentare da parte del Ministero della Salute, la nota catena di supermercati Conad ha deciso di ritirare dai propri scaffali tutte le tavolette di cioccolato fondente Noir 72% di cacao. Prodotto dalla Chocolats Halba, viene venduto in tavolette dal peso specifico di 100g.

Come comunicato proprio dal Ministero della Salute attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, alcune delle tavolette di cioccolato fondente Noir vendute dalla Conad potrebbero presentare frammenti di plastica dura. Un rischio non da poco per i potenziali clienti che decidono di acquistare il prodotto della Chocolats Halba.

Conad, frammenti di plastica nel cioccolato fondente Noir: il comunicato

Non si è fatto attendere il comunicato ufficiale di allerta alimentare da parte del Ministero della Salute. Conad ha immediatamente ritirato dagli scaffali le tavolette di cioccolato fondente Noir 72% di cacao. Una scelta dovuta alla presenza di frammenti di plastica dura. Come sottolineato all’interno del comunicato, è fortemente consigliato non consumare il prodotto – qualora fosse già stato acquistato – e riportarlo al supermercato.

Una volta presentato il problema, sarà compito del punto vendita dove si è precedentemente acquistata la tavoletta rimborsare completamente la spesa del prodotto. Conad stessa si occuperà della risoluzione del problema e si è già scusata con i clienti per il disagio. Nel corso dei prossimi giorni, dovrebbero essere analizzati tutti i lotti presenti in magazzino e si dovrebbe ripartire con la normale vendita delle tavolette di cioccolato fondente 72% di cacao Noir.

