Calciomercato Juventus. I bianconeri hanno l’accordo con Luis Suarez, ma non ancora con il Barça: stipulato un piano per convincerli

La Juventus è intenzionata a portare a casa il grande colpo dell’estate. Un mercato, come già sottolineato più volte, atipico per questa sessione: innanzitutto per le date, ma soprattutto per il momento che l’intero pianeta sta vivendo, con conseguenze sull’economia in ogni settore. Non sarà un’estate di colpacci, ma la Juventus non si lascia intimorire in nessun senso.

Dopo aver portato alla corte di Andrea Pirlo, Kulusevski e Arthur a completare quello che è un reparto offensivo di tutto rispetto, i bianconeri non si arrendono. Il corteggiamento a Luis Suarez, l’uruguaiano in forza al Barcellona è ormai noto. È altrettanto noto che c’è già un accordo proprio con il giocatore ed il suo entourage, tuttavia sono stati fatti i conti senza l’oste.

Calciomercato Juventus, il piano per convincere il Barcellona

Con un contratto in scadenza a giugno 2021, Luis Suarez è attualmente un giocatore del Barcellona. È nota la situazione dei blaugrana in balia delle onde durante una tempesta, con l’addio che pare quasi imminente di Leo Messi e non solo. Prima Arthur, poi Vidal e per finire Suarez, tre nomi pesanti che hanno lasciato o che vogliono lasciare la squadra catalana. Non senza fare i conti con l’oste: sebbene questa sessione di mercato pare diversa, non vuol dire che il Barça è diventata un discount.

Tuttavia la Juventus non può permettersi grosse spese, per questo ha pensato ad un indennizzo da proporre alla società catalana con la quale c’è grande feeling. La Vecchia Signora, infatti, ha pensato ad un pagamento sotto forma di bonus per portare l’uruguaiano in maglia bianconera con il consenso della sua attuale società.