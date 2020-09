Colpo di calciomercato per l’Inter che ha chiuso per il calciatore della Roma: pronte le visite mediche al ritorno dal ritiro con la propria nazionale

L’Inter ha praticamente chiuso la trattativa che porterà Aleksandr Kolarov alla corte di Antonio Conte. Secondo quanto riferito da Sky, lunedì o martedì dovrebbero tenersi le visite mediche appena di ritorno dal ritiro con la nazionale serba con cui è impegnato per i match di Nations League contro Russia e Turchia. Il terzino classe ’85, arrivato nell’estate del 2017 a Roma dal Manchester City, saluta la Capitale dopo 132 presenze, 19 gol e 20 assist. Le cifre parlano di 1.5 milioni di euro più bonus per la Roma, mentre al calciatore è stato offerto un annuale con opzione per il secondo anno a 3.5 milioni di euro a stagione. Il tecnico leccese è interessato anche a Dzeko, ma per il bosniaco c’è da battere la forte concorrenza della Juventus che nelle ultime ore si è mossa anche per Suarez.

LEGGI ANCHE—> Calendario Serie A 2020/2021, il sorteggio corre in Rete

Calciomercato Inter, con Perisic anche Brozovic al Bayern Monaco

Ivan Perisic ha appena concluso il suo prestito al Bayern Monaco, dove Flick lo vede di buon occhio e starebbe pressando la società per riscattarlo. Il croato, che con i bavaresi ha vinto la Champions League, sarebbe molto felice di restare ma l’Inter starebbe pensando di dargli una nuova possibilità.

I tedeschi intanto hanno presentato una prima offerta da 12 milioni, ma i nerazzurri ne chiedono 15. Nei prossimi giorni, comunque, si potrebbe anche discutere di un maxi pacchetto comprensivo anche di Brozovic. Quest’ultimo vale circa 40 milioni di euro ed andrebbe a sostituire Thiago Alcantara che ha già fatto sapere di voler essere ceduto, come annunciato da Rummenigge.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, PSG: sono tre i giocatori positivi al covid