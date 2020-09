Calciomercato Inter: Arturo Vidal è vicinissimo alla risoluzione consensuale con il Barcellona, poi passerà in nerazzurro

Antonio Conte è pronto a riabbracciare Arturo Vidal ed il centrocampo vuole fare altrettanto. Secondo quanto riferito da Sport, è atteso per oggi l’annuncio della risoluzione consensuale con il cileno che avrebbe un altro anno di contratto. Una volta confermato lo svincolo, ad attenderlo ci sarà l’Inter che potrà liberare discutere dei dettagli dell’accordo.

L’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe pronto un biennale a 6 milioni di euro a stagione. Una volta conclusa questa operazione, la dirigenza dovrebbe concentrarsi sull’acquisto di Kanté, altro pupillo di Conte, che ha un costo di oltre 50 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Brozovic in bilico: non è il solo

L’Inter non è attenta solo alle entrate, ma anche alle uscite. A centrocampo, soprattutto in caso di arrivo di Vidal e Kanté, andrebbe fatto spazio. Dopo l’addio di Borja Valero ed il ritorno quasi certo di Nainggolan al Cagliari, anche Brozovic potrebbe dire addio. Il calciatore piace al Real Madrid ed al Bayern Monaco. Con quest’ultimo club si potrebbe imbastire un’operazione unica con Perisic.

A far le valigie potrebbe esserci anche Milan Skriniar che nella difesa a tre di Conte quest’anno ha un po’ sofferto pur mostrandosi sempre un top player. Le offerte da 50 milioni di euro recapitate ai nerazzurri vengono ritenute troppo basse, nonostante il Covid abbia giocato al ribasso sulle valutazioni. Ne servono almeno 65 per cederlo e ad offrirli potrebbe essere il PSG che ha perso Thiago Silva a parametro zero. Attenzione anche al Manchester City che starebbe per abbandonare l’onerosa pista Koulibaly, il quale costa di più ed è più vecchio.

