Torna a parlare Silvio Berlusconi dopo la positività al Covid-19. Il “Cavaliere” ha rassicurato i suoi sostenitori, affermando di stare bene.

Nonostante le 84 primavere il prossimo 29 settembre e la positività al Covid-19, Silvio Berlusconi non ci pensa a proprio a fermarsi e prendere una pausa dal lavoro. Infatti l’ex Presidente del Consiglio Italiano è subito tornato ai microfoni dopo la positività al Coronavirus. Berlusconi, infatti, dopo il tampone positivo al Covid ha subito rassicurato i suoi sostenitori, affermando di “stare bene” e di “essere asintomatico“.

Durante un’iniziativa per Azzurro Donna sulla piattaforma Zoom, il Cavaliere dichiara di continuare a lottare, nonostante quest’ultima sfida da affrontare. Infatti Berlusconi non ha disdetto nessuno dei suoi appuntamenti che saranno perlopiù telefonici. Ma l’ex premier ha anche rilanciato, affermando che sarà al fianco degli italiani durante la campagna elettorale, con interviste su giornali, televisioni e social, nonostante le limitazioni imposte dalla positività.

Berlusconi positivo al Covid: la conferma arriva dal medico suo curante

Dopo le speculazioni delle prime ore, a confermare la positività di Silvio Berlusconi al Covid-19 ci ha pensato il suo medico curante, Alberto Zangrillo. Il primario di anestesia e rianimazione all’Ospedale San Raffaele di Milano, davanti alle incalzanti domande dei giornalisti, ha dichiarato che il leader di Forza Italia è asintomatico e che al momento sta osservando l’isolamento domiciliare.

Berlusconi, come detto, non si ferma ed è pronto a sostenere i candidati di Forza Italia alle elezioni regionali ed amministrative, direttamente dalla sua residenza ad Arcore. Anche il fratello, Paolo Berlusconi, ha confermato le ottime condizioni di salute di Silvio.

Infatti, Paolo è sicuro che data la costituzione molto forte, il Cavaliere dovrebbe sconfiggere il virus senza troppi problemi. Paolo Berlusconi ha poi continuato riportando alcune confessioni di Silvio, che dichiara di non sapere come abbia preso il Coronavirus. In conclusione l’imprenditore 70enne ha affermato che al momento tutta la famiglia è in isolamento, visti i continui contatti con Silvio negli ultimi giorni.

L.P.

