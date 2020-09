Susanna Aversani è stata punta da una vespa e pochissimi istanti dopo si è accasciata al suolo, morta. Una storia davvero molto particolare e difficile.

Basta poco, pochissimo per stroncare una vita. Certe volte solo una piccola puntura di un insetto. E non parliamo di qualche specie pericolosa e mortifera di zanzare della malaria o altro, ma di una “semplice” vespa. Il fatto è accaduto in Italia, precisamente in provincia di Parma. Una donna con un passato influente alle spalle come quello di Susanna Aversani Pinto si è spenta in pochissimi istanti. La 66enne ha collaborato con vari marchi di altissimo livello nel mondo della moda, come Versace e Missoni. Al punto da fondare anche la propria azienda, la Aversani SRL, che appunto si occupava di fornire e distribuire articoli di altissima moda e di qualità eccelsa.

LEGGI ANCHE —> Berlusconi positivo al Covid-19, le condizioni del leader di Forza Italia

Susanna Aversani punta da una vespa, muore pochi secondi dopo

Mentre era in piscina con il marito, la donna è stata punta da una vespa. Questo è quello che racconta il marito, che ha visto la donna amata per tanti anni improvvisamente sentirsi male sotto i suoi occhi. Secondo quanto riportato dal coniuge, la Aversani avrebbe soltanto avuto il tempo di dire “Sto svenendo”, prima di perdere immediatamente conoscenza. “L’ho vista scivolare via da me in tre minuti”. Questa la frase che dice singhiozzando, riporta Leggo, il marito Silvio Pinto. Una scomparsa dolorosissima che sta portando tutti a riflettere ancora una volta sulla caducità della vita e dell’esistenza. Insomma, un episodio davvero molto particolare, che ora sarà probabilmente protagonista di ulteriori indagini. Non è ancora chiaro come sia possibile che una vespa abbia ucciso una donna adulta. Probabilmente l’imprenditrice italiana aveva un’allergia molto pesante a tale insetto, che si è manifestata in questo modo.

LEGGI ANCHE —> Cliente morto nel supermercato, chiuso l’intero negozio