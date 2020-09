Spiacevole incidente per Sal Da Vinci e Fatima Trotta vittime di un’aggressione sul traghetto da Procida verso Napoli. Condizioni preoccupanti per i due

Brutto accaduto alla coppia – nel mondo del lavoro – napoletana, composta dal cantante Sal da Vinci e la showgirl Fatima Trotta. I due hanno iniziato insieme il tour del loro spettacolo “La fabbrica dei sogni”, riempiendo, per quanto possibile, i teatri in giro per l’Italia. Un’ultima data è stata fatta a Procida, dove Sal Da Vinci e Fatima Trotta si sono recati in compagnia di alcuni parenti del cantautore napoletano.

Al termine dello spettacolo, tutti insieme sono ripartiti con un aliscafo in partenza da Procida in direzione Napoli. Poco prima della partenza l’accaduto che ha lasciato sotto shock e con vari danni sia il cantante che la showgirl, oltre le persone che erano coloro. In particolar modo, Francesco, figlio di Sal è entrato come protagonista nella vicenda spiegata dallo stesso cantante con un comunicato stampa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Grande Fratello VIP, il cast completo: la lista dei 20

Sal da Vinci e Fatima Trotta aggrediti: le condizioni

L’aggressione avvenuta sull’aliscafo da Procida verso Napoli ha avuto inizio per un futile motivo. A raccontare tutta la vicenda, è stato Sal Da Vinci sul suo profilo Facebook per mettere a tacere tantissime voci che egli stesso ha letto sul web. “Due signore riponendo il loro bagaglio nel vano apposito, hanno spostato di qualche centimetro un vassoio di dolci già presente, al solo scopo di evitare di rovinarlo. A quel punto, una persona ha iniziato ad inveire contro le due signore per il gesto”. Secondo quanto raccontato da Sal Da Vinci, i toni utilizzati sono stati talmente forti che è stato costretto ad intervenire con il solo scopo di mettere pace sui due fronti.

“Guardi non è il caso, non è successo niente e non è il modo per rivolgersi a due signore”. Queste sono state le parole proferite dal cantante napoletano che in men che non si dica si è trovato con un pugno sferrato sul volto. Un altro pugno poco dopo ha provato a raggiungerlo, ma schivandolo, ha colpito il figlio, Francesco. Quest’ultimo si è difeso, reagendo. Dopo qualche minuto di colluttazione, l’uomo non si è arreso: ha iniziato a minacciare la famiglia dicendo che li avrebbe trovati e sparati.

Uno spiacevole accaduto che è costata una forte contusione alla mandibola sinistra e delle micro lesioni allo sterno che creano difficoltà respiratorie a Sal Da Vinci. Per Fatima Trotta, invece, un’ematoma alla gamba destra.

LEGGI QUI TUTTO IL COMUNICATO