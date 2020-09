Un modo molto semplice e gustoso per far mangiare dell’ottimo pesce a chiunque: le polpette di pesce spada piaceranno a grandi e piccoli

Le polpette di pesce spada sono un secondo piatto tipico della Sicilia. Molto gustose e semplici da preparare, sono un ottimo modo per far mangiare un po’ di pesce anche ai palati più complicati che, in genere, non ne vogliono proprio sapere di mangiare pietanze del genere. Ne esistono diverse varianti, ecco come prepararne delle classiche.

INGREDIENTI PER CIRCA 10 POLPETTE

1 fetta di pesce spada di circa 200 grammi

1 fetta di pan carrè ai 5 cereali (o mollica di pane integrale)

Prezzemolo fresco

1 manciata Pistacchi di Bronte e mandorle pelate

Latte

Sale

Pepe (se piace)

Olio

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una pasta alla norma deliziosa

Polpette di pesce spada, come prepararle in maniera facile e veloce

Per iniziare con la preparazione delle ottime polpette di pesce spada, togliere, con l’ausilio di un coltello ben affilato, la pelle alla fetta di pesce spada. Quindi tagliare a dadini e tritarlo finemente.

In una ciotola bagnare con il latte la fetta di pane a cui bisogna togliere precedentemente la crosta, strizzare bene e spezzarla con le mani, aggiungerla al trito di spada. A questo punto unire al composto – pressoché cremoso – il prezzemolo tritato, il sale e il pepe.

Lavorare bene il composto con le mani, a tal punto da rendere tutto omogeneo e cominciare a formare delle polpette da circa 50g ognuna. Successivamente, tritare i pistacchi e le mandorle, fino ad ottenere una granella, riporre in un piatto piano impanare le polpette.

Preparare una padella, con un goccio d’olio, tale da ungere il fondo e lasciare rosolare 3 minuti per parte le polpette di pesce spada.

LEGGI ANCHE > > > Ricette top: come preparare una fantastica Caesar salad