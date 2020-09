Nvidia RTX, la nuova serie di schede grafiche della famosissima casa high tech stanno per arrivare sul mercato in tempi parecchi brevi.

Il sogno proibito della maggior parte dei giocatori per pc sta per diventare solida realtà. La Nvidia, famosissima casa high tech che produce schede grafiche da anni in piena lotta con AMD, sta per lanciare una nuova serie dei propri prodotti. Dopo la famosissima serie 1060, 1070 e 1080, nonché la 2060, 2070 e 2080, ora arriva una nuova generazione di schede grafiche. Al passo con i tempi e come al solito vogliose di rimettere tutto in discussione, Nvidia promette dell’hardwere per far divertire e non poco i tanti videogiocatori, con delle specifiche tecniche da paura. Nella presentazione ufficiale tenutasi poche ore fa sono stati descritti tutti i dettagli ed anche il listino prezzi, che però ha fatto storcere il naso a parte dell’utenza che sperava di poter rinnovare il proprio computer da gaming.

Nvidia RTX 3070, 3080 E 3090: gaming 8k per 1550 euro

La nuova serie targata Nvidia promette ai giocatori di realizzare tutti i loro sogni, soprattutto per quanto concerne la serie massima, ovvero la 3090. Di seguito le singole caratteristiche delle schede grafiche, inclusi i prezzi.

Nvidia GeForce 3070

8GB di memoria;

20 Sh-TFLOPS;

40 RT-TFLOPS;

5888 CUDA Cores;

520 euro.

Nvidia GeForce 3080

10GB di memoria;

30 Sh-TFLOPS;

58 RT-TFLOPS;

238 Tensor-TFLOPS;

8704 CUDA Cores;

720 euro in Italia.

24GB di memoria;

36 Sh-TFLOPS;

69 RT-TFLOPS;

10496 CUDA Cores;

HDMI 2.1;

8K;

1550 euro.

La serie 3080 è chiamata a battere ed in maniera anche piuttosto netta le console di prossima generazione che stanno per arrivare sul mercato. PS5 e Xbox Series X non possono competere con una potenza grafica del genere, anche se ovviamente la differenza di prezzo è davvero molto marcata. Le due console, infatti, dovrebbero costare meno della metà della RTX 3090.

