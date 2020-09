Secondo quanto riferito dal Presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, la Juventus potrebbe esordire in campionato davanti ai suoi tifosi.

La Serie A sta per tornare e le società di calcio hanno lanciato un messaggio: senza tifosi non è calcio. Questa notizia fa riferimento, ovviamente, alle partite disputate nel periodo post lockdown. Da quel momento i tifosi non hanno più avuto la possibilità di seguire da vicino le partite della squadra e le società calcistiche hanno mostrato il loro disappunto sulla decisione di dover continuare a porte chiuse.

Con la ripresa del campionato di Serie A fissata per il prossimo 19 settembre, e con l’innalzamento dei contagi nel Bel Paese, appare alquanto improbabile che i tifosi possano tornare ad occupare anche solo parzialmente gli spalti degli impianti italiani.

Infatti, nelle scorse settimane la Lega Serie A aveva approvato un protocollo che prevedeva la possibilità di ottenere l’apertura degli stadi fino a 1/3 della capienza.

La proposta, purtroppo, anche se rispettava le normative anti coronavirus è stata bocciata dal Comitato Tecnico Scientifico del Governo. Date le nuove disposizioni che hanno portato alla chiusura delle discoteche e all’obbligo dell’uso della mascherina al’aperto, appare “quasi” impossibile prevedere la presenza dei tifosi allo stadio. Ma forse, la Juventus avrebbe trovato il modo per giocare davanti al suo pubblico.

Juventus, Cirio: “Ottimismo per la riapertura dell’Allianz Stadium”

Solo fino a qualche giorno fa sembrava impossibile immaginare la riapertura degli stadi al pubblico, ma l’idea avanzata dalla Juventus potrebbe essere accettata.

Secondo le ultime notizie pervenute dal mondo bianconero, la Juve potrebbe disputare le partite di casa sotto gli occhi del proprio pubblico. Probabilmente ciò potrebbe accadere sin dalla gara di apertura del nostro campionato.

Infatti, stando a quanto dichiarato dal Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, la possibilità di rivedere i tifosi all’Allianz Stadium è elevata. Al termine dell’inaugurazione del Centro regionale per la biologia molecolare di Arpa Piemonte, Cirio afferma di aver “trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione”.

Inoltre, il Presidente della regione Piemonte prosegue affermando che “una volta che il Cts avrà validato il dossier, il piano potrà diventare operativo”.

