Ufficializzato l’intero cast del Grande Fratello VIP dopo mesi di incertezze e continue voci su possibili concorrenti: 20 i nomi in lista

Confermatissima la nuova edizione del Grande Fratello VIP che quest’anno avrà, sicuramente, regole serrate causa Covid-19. In attesa di capire il regolamento per quanto riguarda le norme da rispettare in casetta e prima di entrare in essa, lo staff ha pian piano rivelato sempre di più su questa nuova edizione. Poco meno di un mese fa, infatti, la quinta edizione del Grande Fratello VIP ha reso noti i quattro opinionisti.

Sebbene il nome più gettonato, accanto a Pupo, fosse quello di Elettra Lamborghini – dopo che Wanda Nara ha rinunciato al suo trono – sarà Antonella Elia ad accompagnare il cantautore toscano. Qualche settimana fa erano anche stati ufficializzati i primi quattro nomi a fronte dei 20 appena rivelati: Fausto Leali, Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento e Patrizia de Blanck.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Eleonora Incardona esagerata: il top non contiene il décolleté – FOTO

Grande Fratello VIP, tutti i nomi della quinta edizione

Sebbene alcuni nomi siano stati indovinati ed erano già stati messi in giro, molti altri si rivelano una grande sorpresa. Il magazine Dipiù rivela dunque i 20 nomi appartenenti al cast di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. Fulvio Abbate, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Paolo Brosio, Miriam Catania, Adua Del Vesco. Noto già il nome di Elisabetta Gregoraci e con lei anche Fausto Leali, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Francesco Oppini.

Tra gli altri anche Stefania Orlando, Francesca Pepe, Pierpaolo Petrelli, Maria Teresa Ruta in coppia con la figlia Guenda Goria, Flavia Vento, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Un cast dunque, ricco di nomi e volti nuovi, che chissà se saranno capaci di regalare il giusto spettacolo al reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE > > > Ed Sheeran è diventato papà: fiocco rosa per il cantante irlandese