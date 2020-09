Eleonora Incardona esagerata: il top non contiene il décolleté. La foto su Instagram manda in visibilio i moltissimi fan

Eleonora Incardona sa come attirare le attenzioni dei fan su Instagram. La bellissima influencer siciliana si è posta come reale “antagonista” di Diletta Leotta nell’ultimo periodo a suo di post piccanti e ricchi di fascino, spesso circondati da scenario mozzafiato. La ragazza classe ’91 ha mostrato pochi giorni fa una foto al centro di un manto di rose, per la precisione mille. Proprio in risposta a quanto condiviso da Diletta Leotta, le due si sono sfidate a colpi di fiori e i followers non hanno potuto che apprezzare.

Non è chiaro chi gliele abbia invitate ma di sicuro deve averle regalato sorriso e buon umore. Allo stesso modo, oggi, ha ripreso il trend condividendo qualcosa di inerente. Sempre profumo di fiori, ma questa volta spruzzato da una bottiglietta d’orata.

Eleonora Incardona, Lato A da urlo esaltato dallo spruzzo del profumo

Eleonora Incardona ha specificato di amare particolarmente il profumo dei fiori e di gradire flagranze sempre a tema. Nell’ultimo post la si vede spruzzare allegramente sul suo generoso D décolleté, con un sorriso che mette il buon umore.

La didascalia è tutto un programma: “Come i fiori, anche certi ricordi emanano un dolce profumo. Buon 1 settembre amici”. Un augurio accompagnato con tanto di cuoricini. Il ricordo a cui fa riferimento non è stato specificato ma la fantasia dei fan si è sbizzarrita come sempre nei commenti.

