Cristina D’Avena spacca il web: il lato A è esplosivo come mostra la Foto appena pubblicata dalla bellissima cantante, attrice e conduttrice televisiva.

Cristina D’Avena è famosa non solo per la sua splendida voce, ma anche per il suo corpo mozzafiato che continua a conquistare tutti. La celebre cantante, attrice e conduttrice televisiva originaria di Bologna, infatti, pubblica spesso sui principali social network degli scatti che evidenzia le sue curve pazzesche e il suo corpo da urlo. Proprio come quella pubblicata pochi istanti fa, che la ritrae a Montecarlo con un costume davvero intrigante. “Ciak… Si gira… Vi penso! 💗 📸” la didascalia alla Foto che sta facendo letteralmente impazzire il popolo maschile di Instagram.

Cristina D’Avena spettacolare, il lato A è atomico: ecco la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Cristina D’Avena rilassarsi al mare e indossare un bikini nero che lascia pochissimo spazio all’immaginazione dei suoi quasi 400mila follower. Una mise a dir poco intrigante, che mette in risalto lo spettacolare e generoso lato A della cantante emiliana. E, infatti, non si sono fatti attendere i mi piace e i complimenti da parte di tutte le persone che la seguono sul popolare social network.

Ecco la Foto pubblicata proprio in questi minuti dall’affascinate Cristina D’Avena sulla propria pagina Instagram:

