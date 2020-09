La Cina continua a mostrare segnali positivi nel superare il Covid-19. A distanza di sei mesi Pechino si appresta ad accogliere nuovamente alcuni voli dall’estero.

Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità, con la speranza che possa a breve essere compiuto anche da altri Paesi del mondo. A partire da domani, dopo uno stop durato quasi sei mesi, Pechino aprirà nuovamente all’arrivo di alcuni voli provenienti dall’estero. In questa prima fase saranno otto le nazioni autorizzate a volare sulla Cina, quelle attualmente considerate più sicure in virtù del ridotto numero di casi positivi.

Ad annunciarlo è stata la tv cinese Ccctv. I voli internazionali diretti in Cina erano stati sospesi lo scorso 23 marzo, nell’ambito delle misure di sicurezza adottate per contenere la pandemia del nuovo coronavirus Sars-Cov-2. Restrizioni in breve tempo adottate da una moltitudine di altre nazioni.

Coronavirus, la Cina riapre ai voli provenienti da otto nazioni

In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, la Cina allenta ulteriormente le misure restrittive mirate a contenere i possibili nuovi contagi. L’aeroporto internazionale di Pechino si appresta ad accogliere 9 voli, provenienti da 8 diversi stati esteri. Un primo passo in vista del ripristino del normale traffico aereo che, per forza di cose, dovrà essere effettuato per grado, prendendo in esame la situazione epidemiologica dei singoli Paesi.

I Paesi che hanno ricevuto l’autorizzazione sono Thailandia, Cambogia e Pakistan per quanto concerne il continente asiatico, il Canada per il Nord America e ben quattro stati europei: Grecia, Danimarca, Austria e Svezia. Sarà la la capitale della Cambogia Phnom Penh il luogo di partenza del primo volo con destinazione Pechino, atteso nella giornata di domani

