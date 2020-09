Nello stabilimento AIA di Vazzola, dove lo scorso 25 agosto era scoppiato un focolaio, sono venti i nuovi casi positivi tra gli operai

La settimana scorsa, precisamente il 25 agosto, a Treviso è scoppiato un nuovo focolaio da coronavirus all’interno di uno stabilimento AIA. Su 700 persone che lavorano presso l’azienda di Vazzola, dopo 560 tamponi, sono stati 182 gli operai risultati positivi al Covid-19.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, i test ad altri 114 lavoratori hanno fatto emergere 20 nuovi casi che, aggiunti ai precedenti 182, porta il numero a quota 202. A comunicarlo è l’azienda sanitaria locale Ulss 2 di Treviso.

Coronavirus, nuovo focolaio anche ad Avellino: diversi giovani contagiati

Un focolaio è attualmente attivo anche ad Avellino e, secondo quanto riferito dall’Asl, avrebbe colpito diversi giovani per una fascia di età che va dai 25 ad i 35 anni. Quasi tutti sono contatti del ragazzo 29 enne, figlio del funzionario di Provincia, che da diversi giorni si trova al Moscati nel reparto di malattie infettive. Il giovane, di ritorno da una vacanza, avrebbe contagiato la famiglia ed alcuni giovani amici. Altri sono in attesa dei risultati del test. Il problem, come continuamente spiegato da governo ed esperto, è il mancato rispetto di alcune regole di base che dovrebbero permettere a tutti di tenere maggiormente sotto controllo l’avanzare del virus.

