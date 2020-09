Il PSG attraverso una nota ufficiale comunica la positività al coronavirus di tre giocatori. A seguire i nomi.

I casi di giocatori risultati positivi al coronavirus sono in costante aumento. Il primo caso è stato quello di Antonio Mirante, portiere della Roma, a cui hanno fatto seguito le positività di Andrea Petagna, Pulgar e Jeremie Boga fra i tanti.

Purtroppo i casi sono in aumento in tutto il mondo e in Francia la situazione sta diventando critica. Come testimoniano i numeri, nelle ultime 24 ore sono quasi 5 mila le persone contagiate e a queste vanno ad aggiungersi le tre positività dei giocatori del PSG.

Coronavirus, PSG: sono tre i giocatori positivi al covid

Il coronavirus non fa favoritismi e colpisce anche il PSG, fresco di sconfitta in finale di Champions League contro i bavaresi del Bayern Monaco.

A confermare la positività dei tesserati è la società parigina che attraverso un comunicato ha fatto sapere che “sono stati trovati positivi al test Sars CoV2 e sono soggetti al protocollo sanitario appropriato”.

Di nomi non ne sono stati fatti, ma secondo le prime indiscrezioni pubblicate da L’Equipe, i positivi al covid sarebbero i top player Neymar, Paredes e Di Maria.

La voce sui contagi all’interno del club aveva iniziato a circolare già dalla giornata di ieri dove si parlava della positività di Mauro Icardi e di Neymar. Mentre sul primo non si sono ancora avute conferme, nonostante sia in isolamento fiduciario insieme alla compagna Wanda Nara, su Neymar le conferme sono arrivate. I due, da ricordare, avevano passato insieme le vacanze a Ibiza.

La società transalpina, inoltre, ha fatto sapere che “tutti i giocatori e lo staff continueranno a eseguire i test nei prossimi giorni”.

