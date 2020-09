Cliente morto mentre era in un supermercato a fare la spera. Una vera e propria tragedia, che ha causato la chiusura totale dell’intero stabile.

Ancora una volta ricordiamo come la vita sia qualcosa di incredibilmente fragile e quanto sia facile che si spezzi. Un uomo era poche ore fa in un supermercato a fare la spesa, per acquistare quello di cui necessitava per continuare a vivere. Del cibo, un po’ di scatolette, quello che ci si aspetta che un anziano metta in un carrello della spesa insomma. Proprio mentre però girava tra l’ennesima fila di scaffali qualcosa è andato storto e l’uomo non si è sentito bene. Un mancamento improvviso, che lo ha portato a caracollare sul pavimento del supermarket. L’uomo ha perso i sensi, si è caduto per terra e poco dopo è deceduto, davanti agli occhi sbigottiti ed increduli degli altri clienti del supermercato che erano a fare compere.

Cliente morto nel supermercato, chiuso l’intero negozio

Immediatamente chi era nello store ha chiamato il 118 ed i carabinieri, che hanno messo in sicurezza il supermercato e avviato le procedure di rianimazione. Purtroppo, però, l’uomo era già morto. L’uomo che è deceduto aveva 73 anni e per ora la pista Immediatamente tutti sono stati allontanati. Non sono ancora chiarissime le cause che hanno portato al decesso dell’uomo, per ora però la pista più probabile è quella di un malore che lo abbia stroncato. Forse un infarto, un ictus, un problema insomma figlio della casualità che lo ucciso lì, mentre stava facendo la spesa, davanti a tutti. Per ora il supermercato è chiuso e ulteriori indagini verranno fatto per chiarire meglio la situazione e cosa è accaduto. Di certo è stata una giornata molto dura per tantissime persone, che erano uscite solo per fare qualche acquisto.

