Una modalità tutta nuova per il sorteggio del calendario della Serie A 2020/2021. Un successo che ha riunito quasi 200mila appassionati, sui dispositivi più svariati.

Riparte il campionato e, mai come quest’anno, c’è un feroce bisogno di consumare i rituali più classici dello sport più amato nel mondo. Primo su tutti – in ordine cronologico – il sorteggio, una sorta di tacita conferma che ci sarà comunque il calcio a scandire il normale susseguirsi delle settimane. E di questi tempi non è poco.

Pochi fronzoli e molta sostanza, nessuna cerimonia in studi allestiti ad hoc ma semplicemente un’unica grande diretta divulgata senza intermediari dalla Serie A, attraverso i diversi canali social. In pieno stile Premier League. Innovativo anche il format temporale, con solo alcune giornate presentate integralmente, intermezzate da clip sui protagonisti della passata stagione.

Calendario Serie A 2020/2021, 190 mila spettatori sulle diverse piattaforme online

Una sorta di caccia al tesoro conclusasi, come da prassi, con la pubblicazione del calendario completo sul sito della Serie A. Ad amplificare ulteriormente il bacino di utenza – considerato che si parla della tarda mattinata di un giorno feriale – gli stessi club. Le diverse squadre della massima serie hanno infatti rilanciato a loro volta la diretta sulle proprie pagine Facebook, raggiungendo così i tifosi su qualunque dispositivo, dagli smartphone ai tablet.

I numeri dipingono un successo dell’iniziativa: più di 80 mila gli utenti collegati attraverso Instagram, oltre 65 mila spettatori su YouTube e ancora 30 mila su Facebook. Quasi 190 mila spettatori complessivi, sfruttando l’attitudine per i diversi social network delle varie fasce di età. Un esperimento riuscito, che ha portato un pizzico di innovazione sicuramente apprezzato.

