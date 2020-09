Calciomercato Milan, i rossoneri tentano l’affondo a centrocampo. Il nome più gettonato rimane Bakayoko, ma spuntano due piani B

Il Milan è la squadra più in forma in questa sessione di calciomercato. Dopo aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic, la società di via Aldo Rossi ha praticamente concluso gli affari Tonali e Brahim Diaz. Il primo sta aspettando di terminare la quarantena a Brescia, e presto siglerà il suo nuovo contratto. L’ormai ex Real Madrid, invece, è sbarcato questa mattina a Malpensa.

Ora, l’obiettivo di Maldini e Massara è quello di regalare a Stefano Pioli il quarto centrocampista per puntare alla tanto agognata Champions League. Sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza milanista, ma uno spicca sugli altri: Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea ha già vestito la maglia rossonera, e gradirebbe un ritorno. L’accordo col giocatore c’è già, ma quello col club tarda ad arrivare.

Calciomercato Milan, le alternative a Bakayoko: Florentino Luis e Soumarè

Il Milan è pronto a regalare un altro centrocampista a Pioli in questa sessione di calciomercato. Oltre a Sandro Tonali – che entro il weekend dovrebbe firmare – l’altro nome caldo è quello di Bakayoko. In caso la trattativa non giunga alla conclusione, però, Maldini e Massara si sono già tutelati con due piani B: Florentino Luis e Soumarè. Per il talento del Benfica già c’era stato un interessamento nei mesi scorsi, ma alla fine non se ne fece nulla. Il giocatore è vicino al Fulham, ma la trattativa sembra al momento in fase di stallo.

Per il talento che gioca in Portogallo, l’obiettivo è quello di portarlo a San Siro con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Situazione molto simile a quella di Soumarè del Lille. Il giocatore è un pupillo di Moncada – capo scout del Milan – ma costa tanto. I francesi chiedono circa 30 milioni di euro, ma la società di via Aldo Rossi punta ad abbassare le richieste.

