Calciomercato Juventus ricco di nomi, con Andrea Pirlo alla ricerca della pedina giusta da mettere in avanti. Tra Milik e Dzeko la spunta Suarez

È ormai chiaro che la Juventus è alla ricerca di un grosso pezzo da piazzare in avanti. Tantissimi i nomi fatti, ma i più caldi sono sempre stati quelli di Edin Dzeko e Arek Milik, rispettivamente gli attaccanti di Roma e Napoli. Le due operazioni potevano anche essere collegate tra di loro, in un certo senso i destini dei due centravanti, uno bosniaco e l’altro polacco, si sarebbero incrociati.

La Juventus, nelle vesti di Andrea Pirlo e Fabio Paratici non possono aspettare oltre. Come al solito, hanno obiettivi ben precisi e, dopo il solo scudetto di quest’anno – il 9° di fila – è arrivato il momento per i bianconeri a puntare a qualcosa di più. Il sogno proibito della Vecchia Signora resta la Champions League e la società, negli anni, ha speso tantissimo per raggiungerla, senza ottimi risultati.

Calciomercato Juventus, le cifre dell’operazione Suarez

C’erano un bosniaco, un polacco ed un uruguaiano, ma non è l’inizio di una barzelletta: solo il taccuino di Paratici. Alla fine a scalare la classifica è stato l’ultimo, Luis Suarez, attaccante classe ’87 in forza al Barcellona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ‘El Pistolero si avvicina’. Al giocatore uruguaiano è stato offerto un triennale da 10 milioni a stagione, ma deve riuscire a liberarsi dai blaugrana.

La Juventus è nota per i suoi colpi a parametro 0 e Suarez potrebbe essere l’uomo giusto per quest’anno. Contratto in scadenza a giugno del 2021, un Barcellona in rivoluzione, chissà che Luis possa arrivare realmente negli spogliatoi bianconeri. A quel punto bisognerà spiegargli che Chiellini non è più l’uomo da mordere.