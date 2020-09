Fantastica notizia per tutti gli appassionati della serie tv Willy, il principe di Bel Air: è in arrivo la reunion su HBO Max

Gli anni ’90 sono stati iconici sotto tanti aspetti, anche grazie ai film e alle serie tv. Se si deve pensare ad un prodotto che ha segnato quella decade, il pensiero va sicuramente a Willy, il principe di Bel Air. Proprio nel 1990, un giovanissimo Will Smith venne ingaggiato per ricoprire il ruolo da protagonista.

Dopo alcuni episodi, lo show televisivo ottenute un successo incredibile ovunque, anche in Italia. Per ben 5 stagioni – fino al 1995-96 – la serie tv tenne letteralmente incollati alla tv migliaia di ragazzi e adulti. Per tutti coloro che vogliono rivivere le risate e le emozioni che sapeva trasmettere Fresh Prince, c’è una fantastica notizia: è in arrivo la reunion su HBO Max.

Willy, il principe di Bel Air: ufficiale la reunion dello show

Una serie di enorme successo che ha caratterizzato gli anni ’90. Willy, il principe di Bel Air è pronto a tornare in tv a 30 anni di distanza dall’ultima volta. A dare il grande annuncio è stato lo stesso Will Smith che, oltre a ricoprire il ruolo da protagonista, sarà anche il produttore esecutivo del reboot. Per mettere le cose in chiaro, la star hollywoodiana ha da subito precisato che sarà uno show dal taglio più serio e drammatico. Molto di più rispetto all’originale.

Ancora da definire poi il ruolo di alcuni personaggi secondari e, soprattutto, di alcune figure storiche per la produzione dello show, come Quincy Jones. Il produttore è l’artefice delle musiche della serie, elemento fondamentale che ha contribuito alla sua fama. Nel cast del reboot, purtroppo, mancherà James Avery, tristemente scomparso nel 2013.

