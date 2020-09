Whatsapp ha rilasciato ufficialmente la dark mode su su browser web, PC e Mac: scopriamo come attivare l’interessante funzione

E’ già disponibile da marzo scorso sui dispositivi Android e iOS, ma ora arriva anche su Pc, Mac e browser web. Stiamo parlando della Dark Mode di Whatsapp, con la quale è possibile impostare un tema con tonalità meno accese. Nelle ultime settimane, grazie a degli escamotage, era già possibile applicarla sui computer ma ora la funzione è stata rilasciata ufficialmente dall’azienda.

La modalità scura, per dirla in italiano, serve soprattutto a chi non vuole affaticare gli occhi con colori più tenui. In questa versione, domina il grigio ma non mancano tracce del canonico verde. Attivarla è abbastanza semplice: dopo aver aperto Whatsapp, bisogna cliccare sul menu in alto a sinistra, selezionare le impostazioni e poi il tema. Da lì sarà possibile scegliere quello classico (il chiaro) o quello, appunto, scuro.

Whatsapp, la prossima novità: quale sarà

La prossima novità di Whatsapp potrebbe invece riguardare la funzione della ricerca avanzata. Secondo gli esperti di Wabetainfo, ci sarebbe stato già un primo rilascio agli utenti iscritti al programma beta. Rispetto alla classica funzione ‘ricerca’, quella avanzata amplia gli strumenti permettendo di trovare contenuti di testo, immagini, video, audio e GIF. Si potrà, in sostanza, trovare qualsiasi tipo di messaggio molto rapidamente.

Questa novità non è, però, l’unica in cantiere da parte della Facebook Inc. Nel corso degli ultimi mesi sono infatti diverse le voci in merito ad aggiornamenti più o meno importanti. Quello di maggior spicco mediatico riguarda la possibilità di incrociare le chat di WA con quelle di Instagram e Facebook, ma al momento c’è da dire che rimane solo un esperimento.

