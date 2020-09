Tripoli, kamikaze si fa esplodere su una moto: la situazione. L’attentato si è verificato vicino all’area del check-point delle Forze di Sicurezza

La Libia torna a far parlare di sè per gli incubi attentati. Il paese nord-africano è sempre al centro di lotte intestine per il potere e fa registrare ancora una volta un escalation di violenza.

Pochi minuti fa un kamikaze a bordo di una moto si è fatto esplodere in una zona estremamente delicata. Si trovava infatti a pochi metri dal check-point delle forze di sicurezza, all’incrocio di Buabah al Giran, nella parte occidentale di Tripoli.

#BREAKING suicide bomber has blown himself up in #Tripoli while he was on his motorbike , looks like he tried to target a #GNA checkpoint (buabah al-giran) west of #Tripoli .#Libya — Ouais Hasairi | أويس الحصائري (@HasairiOuais) September 1, 2020

Tripoli, kamikaze si fa esplodere su una moto: la situazione al momento

La capitale libica sta attraversando un momento molto delicato con diversi attacchi interni negli ultimi mesi. Il più pesante era stato registrato nel mese di maggio con la morte di 6 civili. Khalifa Haftar aveva ordinato un doppio bombardamento nella zona residenziale meridionale di Abu Salim.

Almeno 27 persone, tra cui alcuni bambini, erano rimasti gravemente feriti. Per quanto riguarda l’attacco di questa mattina, ancora non si hanno notizie di vittime o feriti, al di fuori del kamikaze che si è fatto saltare in aria.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

