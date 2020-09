L’ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli pubblica uno scatto che preoccupa i fan. È colpa di suo padre, spiega la giovane modella

Una foto col volto insanguinato e poi un messaggio che fa preoccupare i fan. Nella giornata di ieri, l’ex protagonista di Temptation Island, Giada Giovanelli ha pubblicato un duro sfogo sul suo profilo Instagram. 477 mila follower, la modella classe 1991 approdò sull’isola delle tentazioni, nel 2018, insieme al fidanzato Francesco Pensa. La coppia è insieme da 9 anni e da 4 convivono, ma il reality show ha messo a dura prova il loro amore.

I due decisero di partecipare al programma prima di fare il grande passo della convivenza. Il problema più grosso era la gelosia di lui, talvolta asfissiante. Proprio nella presentazione del programma di Canale 5, Giada rivelava: “La mia famiglia mi ha sempre dato tante attenzioni, gliene sono grata”. Parole che lasciano intendere il forte legame che c’è con i genitori.

Giada Giovanelli, volto ricoperto di sangue: colpa del padre

Volto tumefatto, sangue dal naso: così si mostra Giada Giovanelli tramite le sue Instagram Stories con una didascalia che fa gelare il sangue. “Ecco mio prade”, scrive la giovane ex protagonista del reality show Temptation Island. Poco dopo, la Giovanelli aggiunge due note: “Tutto ok, ma mi sono rotta il c**** di stare zitta. Sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene, ma sono molto molto incazzata”. Violenza all’interno delle mura domestiche che gettano nello scandalo l’intero mondo del web.

Ciò che aggiunge poco dopo, è ben peggiore. Non è la prima volta che il padre commette atti del genere, ma finora era stata solo aggressione verbale. “Prima che vengo fraintesa, è la prima vola che accade, ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente, ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c****”. Subito dopo lo sfogo, Giada ha reso privato il suo profilo Instagram.