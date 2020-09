Per la serie ricette dolci, i cookies americani: dei semplici biscotti con gocce di cioccolato, veramente deliziosi a colazione o merenda

I cookies devono la loro origine agli Stati Uniti. Si tratta di un semplicissimo, ma super delizioso, biscotto con gocce di cioccolato. Sicuramente l’abbiamo visto in qualche film, cartone animato o serie TV, per gli americani è un must-have per colazione o per merenda. Facili e veloci da realizzare, i cookies faranno leccare i baffi proprio a tutti.

INGREDIENTI PER I COOKIES (CA. 22 PEZZI)

300 g Farina 00

250 g Burro morbido

5 g Bicarbonato

2 Uova

100 g Zucchero di canna

100 g Zucchero

200 g Gocce di cioccolato fondente

1 cucchiaino Estratto di vaniglia

1 pizzico Sale fino

Ricette dolci: la preparazione dei cookies americani

Per preparare dei deliziosi cookies sarà necessario cominciare dal burro lasciato ammorbidire e mescolato con tutto lo zucchero semolato e quello di canna. È necessario che la lavorazione venga fatta con un cucchiaio di legno. A questo punto, dopo aver ottenuto una crema liscia ed omogenea, aggiungere le uova leggermente sbattute e l’estratto di vaniglia. Una volta che gli ingredienti risulteranno ben inglobati, setacciare in un’altra ciotola la farina poco alla volta, aggiungere il bicarbonato ed un pizzico di sale, quindi mescolare.

Quest’ultimo composto bisogna incorporarlo con quello ottenuto precedentemente. A questo punto continuare a mescolare per ottenere un composto omogeneo. Al termine di quest’operazione, aggiungere le gocce di cioccolato al composto e mescolare fin quando quest’ultime saranno ben distribuite. Una volta che l’impasto è pronto, formare delle palline – magari con l’aiuto di un cucchiaio – da circa 50g l’una.

Riponete le palline ottenute su di una teglia, ricoperta di carta forno, se possibile ben distanziate tra loro. È consigliato riporre in frigorifero quest’ultime per farle rassodare. Cuocere in forno per almeno mezz’ora (o fino a quando non risulteranno dorati) a 160°.

