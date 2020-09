Ieri è atterrato l’aereo del primo storico volo diretto da Tel Aviv ad Abu Dhabi: a bordo del veivolo presente anche il genero di Donald Trump

Ieri è stato un giorno storico per Israele e l’Arabia Saudita grazie al primo volo diretto dell’aereo El-Al LY971 che è decollato a Tel Aviv per atterrare ad Abu Dhabi. Sul veivolo la parola ‘Pace’ scritta in arabo, inglese ed ebraico. A bordo le delegazioni israeliane e statunitensi. Kushner, genero di Trump, ha commentato: “E’ tempo di speranza, credo che si possa auspicare a pace e prosperità nella regione e nel mondo”.

All’atterraggio, avvenuto alle 15:38 locali, c’è stato il primo incontro incontro tra il ministro EAU Anwar Mohammed Gargash e il capo della delegazione israeliana, il consigliere per la sicurezza nazionale Meir Ben Shabbat. “Sono estremamente orgoglioso – ha detto questìultimo – di guidare questa delegazione. Stiamo trasformando un sogno in realtà”.

Volo Tel Aviv – Abu Dhabi, gli accordi sul tavolo

Gli accordi sul tavolo tra le parti riguardano i settori dell’aviazione, del turismo, energia, finanza, sanità, commercio. La sicurezza, invece, sarà tema dei prossimi incontri.

Le parti hanno discusso anche dell’apertura di ambasciate nei propri paesi per suggellare il terzo accordo di pace di Israele con un altro paese arabo. Il premier ha spiegato che l’accordo è basato sul patto di ‘pace in cambio di pace’ e non ‘pace in cambio di terra’.

A criticare tutto ciò, il premier palestinese Mohammad Shtayyeh: “Ci sarebbe piaciuto molto di più vedere un volo degli Emirati atterrare a Gerusalemme dopo la sua liberazione”. Nella serata, però, fonti palestinesi e israeliane hanno confermato un accordo tra Hamas e Israele per mettere uno stop definitivo all’escalation a Gaza a patto di intese commerciali ed anche per contrastare la diffusione del Covid-19.

