Una donna si sente male mentre nuota e muore a Porto Torres, nei pressi della chiesetta di Balai in Sardegna. La trentaduenne Sara Rassu era appena entrata in acqua.

La Capitaneria di porto sotto la direzione del capitano Gianluca Olivetti ha accertato che la giovane stava prendendo il sole sulla spiaggetta di Scoglio Ricco. Un malore deve esserle stato fatale mentre era a pochi metri dalla riva poco dopo entrata in acqua. Il cadavere è stato portato sulla terraferma dai marinai dal mare aperto.

Gli inquirenti hanno subito ascoltato i parenti di Sara Rassu, che aveva avvisato in casa che si sarebbe recata in spiaggia con una sua conoscente. Giallo su quello che è accaduto dopo. Il medico legale ha stabilito che la causa della morte è l’annegamento, ma è ancora difficile stabilire se sia stato causato da un malore o da altro. Infatti, la Procura di Sassari sotto la coordinazione del sostituto procuratore Paolo Piras ha avviato le indagini per stabilire cosa sia accaduto alla ragazza poco prima di morire.

L’allarme è stato dato da un parente della vittima, che verso le ore 15 ha avvisato la Capitaneria di Porto che Sara non era ritornata a casa. Le motovedette hanno in poco tempo rintracciato la salma al largo di Balai. Il pm valuterà in queste ore se rilasciare il cadavere della giovane ai familiari per i funerali oppure se disporre altri esami autoptici per chiarire le circostanze del decesso. Sul corpo della donna non sarebbero presenti né lividi, né ecchimosi.

Servizio di salvamento prolungato a Porto Torres

Una tragedia che arriva a poche ora dall’annuncio della Regione Sardegna di nuove risorse stanziate per il salvamento in mare a Porto Torres. Con uno finanziamento di 4600 euro, il Governatore Solinas ha raggiunto un’intesa con la Protezione Civile comunale per prolungare il servizio di soccorso sulle spiagge della zona. Fino al 13 settembre interesserà gli arenili di Balai, Acque Dolci e Scogliolungo. Nei weekend sarà attivato anche a Ponzesi e sull’Asinara.