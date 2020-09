Erick Morillo, notissimo dj e produttore di musica House, è stato trovato morto a Miami Beach. Di recente era stato arrestato per presunta violenza sessuale

Erick Morillo, notissimo dj e produttore du musica house originario della Colombia, è stato trovato morto a Miami Beach. Il primo lancio è arrivato dal sito TMZ, solitamente molto informato, e in poco la notizia ha fatto il giro del mondo.

Morillo, 49 anni, era amatissimo nel momndo della musica da discoteca e non solo, anche perché a lui sono legati grandissimi successi. Uno su tutti, “I like to Move it” del 1993. Tre settimane fa era stato arrestato sempre a Miami per un sospetto caso di violenza sessuale avvenuto nel 2019.

Secondo il rapporto di arresto, la donna (una dj pure lei) ha detto di aver lavorato ad una festa privata insieme a Morillo e poi era andata a casa sua. Lì l’uomo le avrebbe fatto delle avances mentre stavano bevendo, ma ha rifiutato tutti i suoi tentativi. Poi lui si era scusato, le aveva detto che piteva fermarsi a dormore lì e lei aveva accettato.

Ma durante la notte si è svegliata e ha trovato Morillo in piedi accanto al letto, completamente nudo, che ha tentato di violentarla. Da lì la denuncia e le indagini che siono andate avanti sino al recente arresto.

Morillo, dagli anni ’90 un successo dopo l’altro come dj e produttore musicale

Erick Morillo era diventato una leggenda della musica House partendo dalla sua Colombia. Ha fatto il dj, il produttore e il remixer internazionale mescolando vari generi e suoni, compresi quelli latini. In carriera ha utilizzato diversi pseudonimi per le sue collaborazioni, come cui Ministers De-La-Funk, The Dronez, R.A.W., Smooth Touch, Reel 2 Real e Deep Soul.

Il boom negli anni ’90 con il progetto Reel 2 Real, producendo alcuni brani di fama mondiale come I Like to Move It e Can You Feel It tra il 1993 e il ’94). Fino al 2012 è stato anche Dj resident al Pacha di Ibiza ed è stato asnche eletto “Best International DJ” nel 2002 e “Best House DJ” nel 1999 e nel 2001.