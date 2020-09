All’età di 88 anni, è scomparso il costruttore edile ed ex patron della Ternana Calcio Edoardo Longarini. A darne il triste annuncio la famiglia

È di poco fa la triste notizia della morte di Edoardo Longarini. Il noto costruttore edile ed editore, patron della Ternana dal 2005 al 2017, è scomparso all’età di 88 anni. A darne l’annuncio la famiglia dell’uomo, che lo ha voluto ricordare tramite una nota pubblicata online.

“Se ne va un padre esemplare, oltre che uno dei protagonisti più importanti della ripresa economica italiana nel dopoguerra” si legge nella nota: “Edoardo Longarini è stato un uomo che fino all’ultimo istante ha amato la sua famiglia e i suoi nipoti. Con la sua scomparsa, lascia un’enorme eredità affettiva. I suoi diritti lesi saranno tutelati e ripristinati“.

Chi era Edoardo Longarini, ex patron della Ternana

Se n’è andato all’età di 88 anni Edoardo Longarini, ex presidente della Ternana dal 2005 al 2017. Sotto la sua proprietà, la squadra ottenne una promozione e ben cinque salvezze in serie B, oltre a due retrocessioni e un ripescaggio. L’ultimo anno, anche a causa dei troppi impegni economici, decise di vendere le sue azioni all’Unicusano. Prima della società rossonere, Longarini era anche stato presidente dell’Ancona, con il quale conquistò la storica promozione in Serie A e la finale di Coppa Italia.

Oltre alla carriera sportiva, l’uomo viene ricordato anche per esser stato un grande costruttore edile ed editore. Riconosciuto come una figura in grado di rilanciare l’economia italiana nel secondo dopoguerra, ha contribuito alla crescita del paese con le proprie attività. Oltre a questo, Longarini ha anche posseduto una stazione radio ed una televisiva, oltre che un cantiere navale ad Ancona.

