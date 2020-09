Modena, operaio rifiuta il tampone: l’imprenditore spara. Doveva superare il test per il Covid per essere riassunto ma è contravvenuto alla regola

I tamponi al rientro dalle vacanze hanno riguardato moltissimi lavoratori italiani, specie se provenienti da destinazioni estere. Chi ha deciso di trascorrere le ferie in Spagna o Croazia, si è dovuto obbligatoriamente sottoporre ai controlli classici per verificare eventuali contagi da coronavirus. Ora non tutti hanno preso l’obbligo nel modo giusto. Una storia incredibile arriva da Modena e ha visto come protagonisti un imprenditore cinese e un operaio di origini afghane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta di Modena, un titolare di azienda di 38 anni a Concordia sulla Secchia (provincia modenese), ha sparato ad un componente della sua forza lavoro nel settore biomedicale. Il ragazzo di 23 anni, originario dell’Afghanistan, dopo aver lasciato il ruolo per alcuni mesi, era tornato per riprendere l’attività. Come da prassi avrebbe dovuto sottoporsi al tampone per scongiurare possibili infezioni da Covid nel corso di questo lasso di tempo.

Modena, operaio rifiuta il tampone: l’imprenditore spara in aria

Il ragazzo ha ricontattato l’imprenditore manifestando l’intenzione di tornare a disposizione dell’azienda per riprendere a lavorare dopo il periodo di pausa. Alla richiesta del datore di sottoporsi al test per il Coronirus, però, si è tirato indietro, esprimendo la sua volontà di non effettuarlo. Di lì ne è scoppiata una pesante lite che si è conclusa solo dopo che l’uomo cinese ha deciso di sparare un colpo in aria con la propria pistola.

L’operaio ha deciso di chiamare i carabinieri, chiedendo aiuto. Le forze dell’ordine sono intervenute per denunciare il titolare dell’azienda con l’accusa di minaccia aggravata.

