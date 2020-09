Migrante positiva partorisce in elicottero: è successo quest’oggi a Lampedusa, mentre la donna era pronta al trasferimento per l’isolamento e le cure al Covid-19. Poi è successo l’impensabile…

Giornata particolare quest’oggi a Lampedusa. Una donna migrante positiva, infatti, ha partorito in elicottero durante l’operazione di trasferimento a Palermo per l’isolamento e tutte le cure del caso al Covid-19.

Il destino ha infatti voluto che le acque si rompessero proprio in quei momenti e che le contrazioni iniziassero poco dopo. Così la donna è stata assistita dai medici e dal personale a bordo del veicolo aereo, i quali hanno portato alla luce la piccola creatura.

Sul singolare ma fantastico e positivo accaduto si è pronunciato anche Ruggero Razza, assessore alla Salute della Sicilia che ha ringraziato il personale del sistema sanitario regionale. “Per noi il diritto alla salute è l’unica stella polare, dalla quale non arretreremo mai”, ha riferito il politico.

Nel frattempo la situazione migranti si fa sempre più bollente nella città siciliana. Per la giornata di oggi era prevista uno sciopero generale poi sospeso dal sindaco: “Lo sciopero è stato rinviato in attesa delle risposte che arriveranno la Roma. Bisogna prendere provvedimento per il popolo di Lampedusa e ci aspettiamo delle mosse concrete. Conte verrà in città nei prossimi giorni”.

