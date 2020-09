Covid-19, bollettino 1 settembre: poco meno di mille contagi, 8 morti come annunciato pochi minuti fa dalla Protezione Civile.

L’emergenza Covid-19 continua a mietere vittime nel nostro paese e anche nella giornata di oggi si contano tantissimi contagi. Come annunciato pochi istanti fa dalla Protezione Civile, il bollettino del 1 settembre fa registrare 978 contagi, 8 decessi e 291 persone guarite. Nelle ultime ventiquattro ore c’è stato un aumento delle terapie intensive (13 totali), mentre i tamponi effettuati sono in tutto 81.050.

Covid-19, 16 positivi in provincia di Cosenza

Intanto, nuovo focolaio questa volta in provincia di Cosenza. Secondo quanto riportato in queste ore dall’Ansa, in una struttura per migranti a Santo Stefano di Rende ci sarebbero 16 contagi complessivi. Ma non è finita qui. Ad Amantea, piccolo comune italiano della provincia di Cosenza in Calabria, un migrante si sarebbe dato alla fuga dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Per fortuna, però, sarebbe stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine alla stazione ferroviaria.

