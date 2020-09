Il titolare della discoteca Sottovento di Porto Cervo è risultato positivo al Coronavirus. “Giusto chiedere i test, Solinas aveva ragione” le sue parole

Walter Valloni, noto imprenditore della movida romana e proprietario della storica discoteca Sottovento di Porto Cervo, è risultato positivo al Coronavirus. A riferirlo è l’Ansa che, in esclusiva, lo ha intervistato dal letto del reparto Malattie Infettive di Sassari.

Qualche mese fa, vista l’emergenza legata al virus e l’alone di mistero che girava attorno alla riapertura delle discoteche, Valloni decise di puntare tutto sulla ristorazione. Chiamò il “re del pesce” di Roma Johnny Micalusi e lo portò con sé a Porto Cervo: alla fine, anche lui è risultato positivo al Covid. “Ho pensato a questa soluzione ad aprile, pensando così di poter far rispettare tutte le regole di sicurezza al Sottovento” ha spiegato Valloni, aggiungendo: “Alla fine non è bastato. Ora sto bene e non ho la febbre, attendo l’esito del tampone ma è brutto vedere così tanta gente intubata e ricoverata“.

Coronavirus, parla il titolare del Sottovento: “Aveva ragione Solinas”

È stata l’Ansa a riportare la notizia: anche Walter Valloni, titolare della storica discoteca Sottovento di Porto Cervo, è risultato positivo al Coronavirus. Intervistato dall’agenzia stessa, Valloni ha parlato di quanto successo quest’estate in Sardegna. “Errore madornale riaprire le discoteche, e la colpa non è nostra. Solinas doveva andare fino in fondo con l’idea del passaporto sanitario, aveva ragione“. ha spiegato l’imprenditore: “Avevamo una regione Covid free, assurdo che siano entrati così tanti positivi“.

Nel corso dell’intervista, poi, Valloni si è concentrato su quanto accaduto nel suo locale. “Solitamente la nostra è una clientela composta da adulti e personaggi famosi. Io e mia moglie siamo stati contagiati nonostante tutte le precauzioni del caso” ha continuato il titolare del Sottovento: “Subito dopo aver ricevuto l’esito del tampone ho chiuso tutto, nonostante gli ingenti danni economici“.

