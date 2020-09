Dall’inizio della pandemia di coronavirus, la Russia ha superato un milione di contagi totali: nel paese sono anche oltre 17 mila le morti

Con gli aggiornamenti delle ultime 24 ore la Russia ha superato un milione di casi di Covid-19. I nuovi positivi giornalieri sono stati 4729, mentre i decessi 123. Secondo quanto riferito dalle autorità, dall’inizio epidemia ad oggi si contano 1.000.048 di contagi e le morti complessive sono state 17.299.

LEGGI ANCHE—> Primo storico volo Tel Aviv-Abu Dhabi, a bordo il genero di Trump

Coronavirus, la Russia annuncia: “Primo vaccino disponibile da novembre”

Il ministro della Salute di Mosca, Mikhail Murashko, ha annunciato che la consegna di grandi lotti del vaccino russo contro il Covid-19 inizierà a settembre. Le conseguenti vaccinazioni, invece, avranno il proprio via tra novembre e dicembre. Lo stesso dichiara che “si stanno già formando gruppi di monitoraggio post-registrazione, sono già state reclutate più di 2.500 persone per quella che è la 3a fase della sperimentazione e il loro totale numero toccherà quota 40mila. Raggiungeremo le quantità massime nel periodo tra novembre e dicembre. Ci si potrà vaccinare contro l’influenza e il nuovo Coronavirus in tempi diversi”.

L’11 agosto scorso la Russia aveva annunciato di aver registrato il vaccino contro l’infezione denominato Sputnik V. Su di esso sono diversi i dubbi da parte della comunità scientifica, nonostante Putin si ostini a ribadirne la sicurezza. La certezza è che stiamo parlando di un vaccino a base di un vettore virale modificato e ne servono due dosi per persona. Il ministro della Salute parla di una stimolazione di alti livelli di anticorpi senza serie complicazioni da parte dei volontari che si sono sottoposti al trattamento. Nonostante ciò, da parte di Mosca non sono state rese note info in merito.

LEGGI ANCHE—> Depardieu ubriaco alla guida: “Preferisco Putin a Macron”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24